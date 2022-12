Belgiens Justiz entscheidet über weitere U-Haft für Eva Kaili

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Vielerorts Regen, später im Süden etwas Sonne bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bewölkt und zeitweise Regen, im Süden später auch sonnig. Vielerorts recht windig. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Die Aussichten: Morgen und an Heiligabend bewölkt und Regen, nur im Norden ist es am Samstag meist trocken. Am 1. Weihnachtsfeiertag weitgehend trocken, mit sonnigen Abschnitten in Alpennähe und im höheren Bayerischen Wald. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Die Nächte sind frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 06:00 Uhr