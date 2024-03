Bei Wohnhausbrand in Nittenau werden 35 Menschen verletzt

Nittenau: Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Nittenau im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf sind am Abend 35 Menschen verletzt worden. Acht von ihnen erlitten eine so starke Rauchvergiftung, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten - in einem Fall sogar per Hubschrauber. Einige Bewohner wurden mit Drehleitern aus ihren Wohnungen gerettet. Der Brand war wohl im Keller ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Heute sollen Brandfahnder das Gebäude inspizieren. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 07:00 Uhr