Behörden warnen vor höheren Flusspegeln in Nordbayern

München: Der Regen und die Schneeschmelze sorgen derzeit an einzelnen Flüssen in Nordbayern für höhere Pegel. Nach Angaben der Behörden kann es in den Landkreisen Bamberg und Coburg zu Überschwemmungen kommen. So habe zum Beispiel der Pegel der Itz die Meldestufe zwei erreicht. Das bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können und es auf einigen Straßen womöglich zu Behinderungen kommt. In Mittelfranken rechnet der Hochwassernachrichtendienst mit kleineren Ausuferungen am Oberlauf der Wörnitz und an der oberen Altmühl.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.01.2024 14:45 Uhr