Bayern, Stuttgart und Augsburg schaffen Auswärtssiege

Zum Fußball: Sowohl der FC Bayern als am Abend auch Verfolger Stuttgart konnten in der Bundesliga Auswärtssiege verbuchen. Stuttgart setzte sich in Hoffenheim mit 3:0 durch, die Münchner gewannen vorher in Darmstadt 5:2. Auch der FC Augsburg holte auswärts drei Punkte, durch einen 3:1-Sieg in Wolfsburg. Außerdem spielten: Heidenheim - Mönchengladbach: 1:1 Union Berlin - Bremen: 2:1 und Mainz - Bochum: 2:0. Heute Nachmittag ist Tabellenführer Leverkusen in Freiburg zu Gast, am Abend trifft Borussia Dortmund auf Eintracht Frankfurt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 06:30 Uhr