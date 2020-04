Bayern lockert Beschränkungen in der Corona-Krise stufenweise

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern lockert die Beschränkungen in der Corona-Krise stufenweise. Ab kommenden Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Das hat Ministerpräsident Söder bei einer Pressekonferenz am Mittag angekündigt. Ebenfalls ab dem 20. April dürfen Baumärkte und Gärtnereien wieder öffnen. Eine Woche später alle Geschäfte mit einer Fläche bis maximal 800 Quadratmeter. Autohäuser, Fahrradläden und Buchhandlungen sind von der Obergrenze ausgenommen. Friseure dürfen ab dem 4. Mai wieder arbeiten. Restaurants und Hotels müssen dagegen vorerst weiter geschlossen bleiben. Ab dem 27. April sollen Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen als erste wieder zurück an die Schulen dürfen, ebenso Meisterklassen. Frühestens ab dem 11. Mai sollen an diesen Schulen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch offen. Die Kitas sollen weiterhin geschlossen bleiben. Ab Mai sollen auch wieder Gottesdienste stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 14:00 Uhr