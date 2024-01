Bayerisches Kabinett will Plan für Doppelhaushalt vorlegen

Gmund am Tegernsee: Das Bayerische Kabinett berät bei seiner Klausurtagung zur Stunde noch einmal über den Doppelhaushalt für 2024 und 2025. Am Mittag wollen Ministerpräsident Söder, Finanzminister Füracker und Wirtschaftsminister Aiwanger dann die zentralen Beschlüsse vorstellen. Gestern hatte Söder bereits angekündigt, trotz steigender Personalkosten und stagnierender Steuereinnahmen 6.000 neue Stellen schaffen zu wollen - 4.000 davon im Bereich Bildung, den Rest bei Polizei und Justiz. Weitere Investitionen sind vorgesehen für die Bezahlung von Lehrkräften, für Hochschulen und Kitas, den Wohnungsbau und den ÖPNV. Dafür soll laut Söder an anderen Stellen gespart werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 10:00 Uhr