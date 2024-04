Baerbock warnt vor Flächenbrand im Nahen Osten

Berlin: Nach dem iranischen Angriff auf Israel hat Außenministerin Baerbock hat dazu aufgerufen, einen Flächenbrand zu verhindern. Das iranische Regime habe die Region an den Rand des Abgrunds geführt, sagte Baerbock. Die Eskalation habe aber auch gezeigt, dass der Iran isoliert sei, denn mit Hilfe der USA, Großbritanniens und arabischer Staaten habe sich Israel erfolgreich gegen den Militärschlag verteidigt. Diesen Defensivsieg gelte es jetzt diplomatisch abzusichern. Zu einem möglichen Vergeltungsschlag der Regierung in Jerusalem äußerte sich die Grünenpolitikerin nicht. Am Nachmittag will das israelische Kriegskabinett erneut über Gegenmaßnahmen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 13:00 Uhr