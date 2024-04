Baerbock setzt auf Deeskalation zwischen Iran und Israel

Berlin: Die Bundesregierung sieht die Verantwortung für die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten klar beim Iran. Teheran habe mit seinem Angriff auf Israel eine ganze Region an den Rand eines Abgrunds geführt, kritisierte Außenministerin Baerbock das iranische Regime in der ARD. Der Iran hatte in der Nacht Israel erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus beschossen. Zuvor hatten die G7-Staaten sich dafür ausgesprochen, alles dafür zu tun, um die Lage zu deeskalieren. Geplant ist, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu liefern. Eine sofortige und nachhaltige Waffenruhe habe Priorität sowie die Freilassung der Hamas-Geiseln. Zur G7-Gruppe zählen die USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Japan. In New York ist inzwischen der UN-Sicherheitsrat zusammengekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 23:00 Uhr