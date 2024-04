Baerbock bemüht sich in Israel um Deeskalation

Washington: Nach der EU haben jetzt auch die USA neue Sanktionen gegen das Drohnen- und Raketenprogramm des Irans angekündigt. Laut dem Nationalen Sicherheitsberater Sullivan betreffen die Strafmaßnahmen die Revolutionsgarden und ihre Unterstützer, sowie das Verteidigungsministerium des Iran. Die Schritte würden mit den Verbündeten inklusive der G7-Staaten koordiniert. Deren Außenminister treffen sich am Abend auf der italienischen Insel Capri, um die Reaktionen auf den iranischen Angriff auf Israel zu koordinieren. Auch der Krieg in der Ukraine und deren weitere Unterstützung werden Thema sein. Zuvor spricht Außenministerin Baerbock in Israel mit Ministerpräsident Netanjahu. Sie trifft am Vormittag auch ihren Amtskollegen Katz sowie ein Mitglied des israelischen Kriegskabinetts. Vor ihrer Abreise sagte Baerbock, sie bemühe sich um eine Deeskalation, denn keine Seite dürfe Öl ins Feuer gießen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 07:00 Uhr