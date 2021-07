Bad Kissingens Bürgermeister sieht Welterbetitel als Chance

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Kissingen: Der Oberbürgermeister der unterfränkischen Kleinstadt, Dirk Vogel, sieht den Welterbe-Titel als große Chance. Vogel sagte, mit der Auszeichnung als Teil des Weltkulturerbes stoße man in die Champions League der öffentlichen Wahrnehmung deutscher Städte vor. Der Titel bedeute aber auch Verantwortung. Man wolle kein Museum werden. Gebäude und Prachtsäle von Bad Kissingen sollten in Zukunft einfacher für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Ebenfalls auf der Welterbeliste stehen nun die Kurstädte Baden-Baden und Bad Ems sowie die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 18:00 Uhr