AfD-Chef Chrupalla gibt Bystron Rückendeckung

Berlin: In der Affäre um den AfD-Abgeordneten Petr Bystron und angeblich angenommene Gelder aus Russland sieht AfD-Parteichef Tino Chrupalla vorerst keinen Handlungsbedarf. Er sagte in einem Vorab-Interview für den ARD Bericht aus Berlin, hier stehe Aussage gegen Aussage. Bystron habe sich klar davon distanziert, Geld empfangen zu haben, deshalb vertraue er dieser Aussage erst einmal. Derzeit sehe er keinen Grund, warum Bystron Wahlkampfauftritte absagen sollte. Bystron kandidiert für die Europawahl auf Listenplatz zwei. Medienberichten zufolge soll der 51-Jährige Zahlungen aus Russland erhalten haben. Diese stehen offenbar in Zusammenhang mit dem prorussischen Propaganda-Netzwerk "Voice of Europe". Bystron hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 12:00 Uhr