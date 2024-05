Ärzte melden viele Tote bei israelischem Luftangriff auf Rafah

Rafah: Bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt im südlichen Gazastreifen sind zahlreiche Menschen getötet worden. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen sprach von mehr als 15 Toten, die in einer Rettungsstelle gezählt worden seien. Andere Quellen im Gazastreifen nennen mehr als doppelt so viele Todesopfer. In eingestürzten oder niedergebrannten Zelten könne es zudem weitere Opfer geben. Ziel des Bombardements war nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds eine Schutzzone für Zivilisten im Nordwesten von Rafah. Dort will Israels Militär die letzten Bataillone der Hamas zerschlagen. Die Armee erklärte, der Luftangriff sei im Einklang mit dem Völkerrecht gewesen. Auch zwei ranghohe Hamas-Terroristen sind demnach getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 06:00 Uhr