2.000 Einsatzkräfte üben Anti-Terror-Kampf in Bayern

Sulzbach-Rosenberg: In der Oberpfalz und in Mittelfranken findet an diesem Wochenende eine große Übung von mehr als 2.000 Einsatzkräften statt. Polizei und Zoll proben einen Anti-Terror-Einsatz, unterstützt von Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und Bundeswehr. Beteiligt sind auch Spezialeinheiten aus Österreich. Es geht unter anderem um den Schutz vor chemischen, biologischen oder nuklearen Gefahren. Das Training findet hauptsächlich auf dem Gelände von Polizei und Bundeswehr in Nürnberg, Roth, Sulzbach-Rosenberg und Amberg statt. Bayerns Innenminister Herrmann will sich am Nachmittag in Sulzbach-Rosenberg ein Bild von der Großübung machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 08:00 Uhr