"Zeitenwende" ist das Wort des Jahres 2022

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat den Begriff "Zeitenwende" zum Wort des Jahres 2022 gekürt. Das gab die Jury am Vormittag in Wiesbaden bekannt. Die großen Krisen der Zeit spiegeln sich auch in Begriffen auf den weiteren Plätzen wider.