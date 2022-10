Wie weiterleben, wenn die große Liebe stirbt?

Es war ihr letzter Wunsch: ein gemeinsames Buch zu schreiben. Nun musste es Irvin D. Yalom allein beenden. "Unzertrennlich“ ist ein Buch "über den Tod und das Leben", verfasst von dem renommierten Psychotherapeuten und Autor Irvin D. Yalom zusammen mit seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin und Genderforscherin Marilyn. Nachdem die 87-Jährige vor zwei Jahren die Krebs-Diagnose bekommen hatte, begann das 65 Jahre lang verheiratete Paar damit, den tödlichen Krankheitsverlauf Marilyns festzuhalten. Irvin, einer der Begründer der existentiellen Psychotherapie, der sich zeitlebens mit der conditio humana, mit Therapieformen für Menschen in Lebenskrisen beschäftigt hatte und unzähligen Patienten über den Erdball helfen konnte, fühlte sich plötzlich hilflos.

Marilyn, die intellektuelle Partnerin und seine Jugendliebe, musste sich seit 2019 Chemotherapien unterziehen, erlitt einen Schlaganfall, war danach zu schwach, um selbst zum Briefkasten zu gehen. Er selbst bekam noch "zwischendurch" einen Herzschrittmacher eingesetzt. "Die Zerbrechlichkeit meines Daseins“ betäube ihn, schrieb Irvin. Doch das Buchprojekt half den Beiden. Bald konnte er sich seiner größten Angst - ohne seine Frau leben zu müssen - stellen: "Ich kann deinen Tod überleben. Was ich nicht ertragen kann, ist der Gedanke, dass du nur wegen mir mit solch untertäglichen Schmerzen am Leben bleibst.“

Und Nietzsche weinte

Es war ihnen klar, dass Irv das Buch wahrscheinlich allein würde beenden müssen. Dazu gehöre eine enorme Stärke, so Regina Kammerer, Leiterin des btb Verlags und Übersetzerin von "Unzertrennlich". Es sei "kein trauriges Buch geworden, sondern eines, das einem in jeder Altersstufe und Lebensituation etwas zu geben vermag."

In den kapitelweise wechselnden Perspektiven folgt man berührt den ehrlichen Gedankenströmen dieses miteinander so liebevollen Paares, das privat und beruflich auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken kann - vier Kinder und doppelt so viele Enkel, beeindruckende Reisen, eine umfangreiche Bibliothek, Freundschaftskreise und Karrieren.

Marilyn, die Camus- und Kafka-Liebhaberin, mit René Girard als Doktorvater, war sehr engagiert in der Frauenbewegung diesseits und jenseits des Atlantiks, außerdem Stanford-Professorin. Sie schrieb grundlegende feministische Bücher, über Frauenfreundschaften beispielsweise oder über die Brust. Er: ebenfalls Stanfordprofessor, sehr einflussreicher Psychoanalytiker, immer noch praktizierender Therapeut und verfilmter Buchautor ("Und Nietzsche weinte“, 1994). Kein Wunder also, dass Irvin ständig Nietzsche-Zitate durch den Kopf rasen, wenn er ans Ende denkt: "Was vollkommen ward, alles Reife – will sterben... Aber alles Unreife will leben. Alles, was leidet, will leben, dass es reif werde und sehnsüchtig, sehnsüchtig nach Fernerem, Höherem, Helleren." Ja, das trifft es, denkt Yalom in seinem Bericht: Reife. Beide, Marilyn und er teilen das Gefühl, ihr Leben ganz gelebt zu haben.

"Kein Gedanke, den ich bei Patienten mit Todesangst eingesetzt habe, um Trost zu spenden, war machtvoller als dieser: ein Leben ohne Reue zu führen." (Irvin D. Yalom)