Warum Selfies eine neue Weltsprache sind

Manche tun es öffentlich, manche heimlich, Fakt ist: Fast jeder macht es – das Bild von sich selbst. Selfies sind ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, längst professionalisiert mit Selfie-Sticks und aufsetzbaren Kameraoptiken. Und: Selfies sind global. Für den Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich sind Selfies – ähnlich wie Emojis – eine Art von Sprache, die global verständlich ist. "Egal, ob ich mir einen Account aus Japan, aus Süd-Amerika oder aus Europa anschaue", so Ullrich, "es fällt auf, dass eine sehr ähnliche Mimik, sehr ähnliche Gestik und sehr ähnliche Formate von Selfies existieren. Das heißt, ich habe zumindest das Gefühl, ich kann sie verstehen."

Was auf den Fotos zu sehen ist, ist oft irrelevant, aber dass es sie gibt, ist womöglich revolutionär. Vielleicht haben Selfies sogar eine gesellschaftsverändernde Kraft? Während viele über Selfies schimpfen, etwa über die Sucht, sich ständig in den Mittelpunkt stellen und sein Konterfei ständig neu zu präsentieren zu wollen, kann Ullrich Selfies auch etwas positives abgewinnen: Wenn man in die Kulturgeschichte zurückschaue, habe es viele Versuche gegeben, eine Weltsprache zu entwickeln – eine Sprache der Zeichen und Bilder, die wirklich in allen Kulturen gleichermaßen anerkannt ist und verstanden wird. Aber, so Ullrich, "das hat eigentlich nie so richtig geklappt. Und jetzt, ohne dass man das dieses Mal explizit wollte, scheint es zu klappen. Allein das ist kulturgeschichtlich gesehen ein kleines Wunder."