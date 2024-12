Lawrow verunsichert Russen: "Messlatte deutlich gesenkt"

Politologe Dmitri Michailitschenko bezeichnete das Lawrow-Interview als "Aufwärmphase für die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland", es sei in erster Linie an amerikanische Wähler gerichtet: "Das ist kein Schritt zur Vollendung der Spezialoperation, sondern zur Lösung des Problems der umfassenden Sicherheit zwischen Russland und den USA. Bis dahin ist es noch weit hin, aber wenn dieser Punkt erst mal angegangen wird, wird es eine Entspannung geben." Der Weg sei steinig und mit vielen Umwegen verbunden, aber absehbar.

"Nicht nur Ziele in Europa"

Für den kremlkritischen Blogger Anatoli Nesmijan hat Lawrow dagegen die "Messlatte deutlich gesenkt": "Dabei stellt sich logischerweise die Frage: Warum dann das alles?". Ein weiterer Kommentator mit 157.000 Followern spottete, die Ultrapatrioten würden geradezu "verrückt" sein nach den Kompromissen, zu denen Putin demnächst gezwungen sein werde: "Der Kreml versteht das sehr gut, weshalb er bereits Propagandahandbücher für die 'gleichgültige passive Mehrheit' ausgibt, die erleichtert sein soll, das Ende des Spezialoperation zu akzeptieren, selbst wenn zweifelhafte Ergebnisse als Sieg verkauft werden." Dem Lawrow-Interview nach zu urteilen, werde der Kreml als Nächstes den Patrioten "die Knochen brechen", also den Kriegsfanatikern.

"Chance offen gesagt verpasst"

Der Chefkolumnist der auflagenstarken "Moskowski Komsomolez", Michail Rostowski, schrieb hoffnungsvoll: "Nachdem Moskau seine Fähigkeiten bei Militäreinsätzen unter Beweis gestellt hat, ist es nun bereit, auf Diplomatie zu setzen." Lawrow habe "lautstark" einen diplomatischen Kompromiss eingefordert.

Das ironische Fazit eines weiteren Kommentators: "Es muss zugegeben werden, dass Lawrows Interview im Gegensatz zu Putins Interview [mit Tucker Carlson], das in den Vereinigten Staaten eine erhebliche Propagandawirkung hatte, nicht die gleiche Wirkung entfalten wird. Und zwar nicht deshalb, weil Lawrow nur Minister und kein Präsident ist. Aus Sicht der russischen Interessen wäre es nötig gewesen, Donald Trump zu loben, so wie die Amerikaner Michail Gorbatschow in den 80er Jahren in den Himmel hoben, aber Lawrow hat diese Chance offen gesagt verpasst."