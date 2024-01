"Irgendwie und Sowieso": Regisseur Franz Xaver Bogner wird 75

Da war er dann – der "Helmut Dietl vom Land", wie der am 15. Januar 1949 in Pliening (Landkreis Ebersberg) zur Welt gekommene Franz Xaver Bogner zwischenzeitlich genannt wurde. In "Irgendwie und Sowieso" erzählte der Filmhochschul-Absolvent sensibel und präzise von der Hippiezeit auf dem Dorf in Oberbayern, erzählte über kleine Leute und ihr Freiheitsgefühl, wider alle Bayernklischees und alle Heimattümelei. "Naja, meine Kindheit war in den 1950ern", sagt er, "meine Jugend in den 1960ern, und da war das Wort 'Heimat' noch sehr stark belastet aus der Zeit des Dritten Reiches und des Krieges und so weiter - und deshalb war der Begriff 'Heimat' eher negativ besetzt."

Auf die Heimat hat Franz Xaver Bogner seine ganz eigene Sicht entwickelt – dem institutionalisierten bayerischen Brauchtum steht er durchaus kritisch oder sogar abwehrend gegenüber. Schon als Zwölfjähriger ließ er sich von seiner Mutter beim Besuch des Oktoberfestes auszahlen, statt auf die Wiesn zu gehen: Das Geld, was sie ausgegeben hätten, bekam er – und kaufte sich damit Schallplatten, etwa von Louis Armstrong oder den Beatles.

Der unkonventionelle Pfarrer - typisch Bogner

"Himmel, Herrgott, Sakrament" heißt Franz Xaver Bogners bisher letzte, 2023 entstandene Serie nach dem gleichnamigen Sachbuch von Rainer Maria Schießler - über einen von Stephan Zinner gespielten Pfarrer vom Land, der eine Münchner Problemgemeinde übernimmt.

Seinem lakonischen, manchmal melancholischen und stets untergründig humorvollen Blick aufs Leben ist Bogner treu geblieben, ob nun im "Café Meineid", "München 7", "Der Kaiser von Schexing" oder "Moni’s Grill". Gefeiert hat er immer die kleinen Anarchisten, jene, die gelernt haben, sich der Vereinnahmung durch das, was gerne "Heimat" genannt wird, zu widersetzen, die ihr ganz eigenes "Bayerntum" leben. Oder – wie sieht er selbst das?

Seine Figuren? "Dem Bayerntum entnommen"

"Ich glaube nicht, dass ich es dem Bayerntum entgegengestellt habe - ich habe es ihm entnommen", sagt Bogner im BR24-Gespräch. "Diejenigen, die mich in der Jugend am meisten überzeugt haben, waren eigentlich die, die den täglichen Anarchismus gepflegt haben, die sich nicht alles gefallen lassen haben, die sich individuell aufgestellt haben - das sind Leute, die ich eigentlich sehr gern mag, und das sind auch Leute, die meistens mit guten, besonderen und durchaus auch komischen Geschichten verbunden sind."