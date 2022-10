Serie "Severance" entlarvt die Zumutungen unserer Arbeitswelt

Schauspieler Zach Cherry hat auch den Dreh als sehr surreal erlebt: "Die Decke war ein bisschen zu tief, das Licht merkwürdig, der Teppich ein hypnotisierendes Grün – der Raum, in dem unsere Figuren arbeiten ist unglaublich groß und doch stehen nur vier kleine Schreibtische drin. Das alles hat geholfen dieses Gefühl von 'was ist hier los?' umzusetzen."

Aus Büro-Serie wird Mystery-Thriller

Jede noch so abstruse Überraschung fügt sich nahtlos ein, so rund hat Regisseur Ben Stiller den scheinbar unendlichen und nahezu menschenfeindlichen Büro-Kosmos inszeniert. Diese skurrile Atmosphäre erzeugt von Beginn der Serie an Spannung – noch bevor die eigentliche Handlung ins Rollen kommt. Bis die Arbeits-Persönlichkeiten sich erlauben zu verstehen, dass sie den unliebsamen Anteil des Lebens managen. Sie sitzen nie in der Sonne, tragen nie Morgenmäntel, sehen nie ihre Familien. Mit Beginn der Rebellion wird die Serie zu einem Mystery-Thriller, in dem Serien-Autor Dan Erickson die perfiden Möglichkeiten so einer Aufsplittung durchspielt. Er scheint uns zuzuflüstern: Begreift euer Leben ganzheitlich – ihr seht, wohin das sonst führen kann!

Inwiefern die Serie neben kunstvoll-surrealer Ästhetik auch mit einer in sich schlüssigen Geschichte punktet? Das wird eine zweite Staffel zeigen müssen. Wie immer mehr Serien sträubt sich auch "Severance" gegen die alte Logik, nach der in Staffel 1 eine Handlung abgeschlossen wird und dann – bei Publikumsgefallen – durch weitere Staffeln neue Geschichten hinzugefügt werden. "Severance" macht einfach Pause. Und bleibt eine Auflösung schuldig. Es gibt Serien, in die will man zurück, weil man in dieser Welt leben möchte. Das ist hier ganz sicher nicht der Fall. Es gibt aber auch Serien, in denen möchte man wandeln wie in einem Museum. Und "Severance" ist eine der eindrucksvollsten Ausstellungen, die es derzeit zu sehen gibt.

"Severance" ist ab dem 18.02. bei Apple TV+ abrufbar.

Folgen Sie dem im BR-Serienpodcast "Skip Intro" für spannende Hintergrunddiskussionen über aktuelle Serien und Streaming-Tipps.