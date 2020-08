Serie "Biohackers": Wikipedia ist spannender

Mia (Luna Wedler) ist keine Durchschnittsabiturientin. Im Zimmer ihrer Studi-WG stapeln sich die blau-weißen Nachschlagewerke zu Anatomie, Genetik und Pharmakologie. Mia hat sie alle schon komplett durchgearbeitet und mit hunderten knallbunten Post-its versehen. Noch vor der allerersten Vorlesung ihres Medizinstudiums.

In ihrer neuen, schrägen WG in Freiburg fällt sie damit nicht weiter auf: Bio-Studentin Chen-Lu bringt in ihrem Schlafzimmerlabor mit Gen-Manipulation Pflanzen zum Leuchten, Hacker Ole hat sich selbst einen Chip in die Hand implantiert und Partygirl Lotta rennt am liebsten nackt durch die Bude.

Auf geheimer Mission

Mia ist nicht für die Partys, neue Freunde oder fürs Studium nach Freiburg gekommen. Sie hat es auf die Molekularbiologin Tanja Lorenz (herrlich eisig: Jessica Schwarz) abgesehen, von der Mia glaubt, dass sie mit unethischen Experimenten den Tod ihres Zwillingsbruders verschuldet hat. Das will Mia beweisen – und setzt alles daran, einen Job als studentische Hilfskraft im Biotech-Unternehmen ihrer Professorin zu bekommen. Dort hofft sie Informationen über die Versuche von Professorin Lorenz zu finden, und Hinweise auf den Tod ihres Bruders.

Ob es realistisch ist, nach der zweiten Vorlesung für einen anspruchsvollen Labor-Job angeheuert zu werden? Egal, solange es die Handlung in Gang setzt. Die ist bei "Biohackers" wirklich sehr überschaubar – und nach der ersten Viertelstunde und lauter Rückblenden auch nicht besonders überraschend.