16.03.2019, 12:59 Uhr

Ruben Östlund gibt seine Erfahrung an der HFF München weiter

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund ist spätestens seit der Goldenen Palme in Cannes für "The Square" einer der wichtigsten Regisseure Europas. Nun besuchte er die Hochschule für Fernsehen und Film in München und gab eine Masterclass.