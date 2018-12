Wie Netflix mit "Roma" dem Kino Konkurrenz macht

"Roma" läuft ein paar Tage lang in einigen Kinos – klingt komisch, aber genau das ist das Problem: Denn Netflix als Produzent des Films bricht mit einigen branchenüblichen Regeln. Üblicherweise liegen zwischen der Veröffentlichung auf großer Leinwand und der Ausstrahlung auf dem Bildschirm mehrere Monate. Nun gesteht Netflix den Kinobetreibern gerade mal eine Woche Laufzeit zu, bevor "Roma" ab dem kommenden Freitag bereits auf dem Streaming-Portal abrufbar ist. Ein Deal, denn: Der Filmemacher Cuarón will sein Werk auch auf der Leinwand zeigen, Netflix sich mit einem Oscar-Favoriten schmücken, und um zum Oscar überhaupt zugelassen zu werden, muss der Film im Kino anlaufen. Nur: Die Rechnung wurde ohne die Dritten gemacht, die nämlich nicht lachen, sondern zum Boykott aufrufen: Die Kinobetreiber. In Deutschland läuft der Film gerade mal in 38 Kinos an. Matthias Helwig betreibt drei Kinos im Umland von München, die "Breitwand" in Starnberg, Schloss Seefeld und Gauting, und veranstaltet jedes Jahr das Fünf Seen Filmfestival. Barbara Knopf hat ihn gefragt, warum er sich nicht von Netflix bedroht fühlt.

Barbara Knopf: Herr Helwig, Sie haben sich entschieden, "Roma" zu zeigen. Warum?

Matthias Hellwig: Das ist vor allem eine persönliche Geschichte: Ich selber sehe mich als Intendant des Kinos oder meiner Kinos, und ich wähle die Filme aus. "Roma" habe ich in Venedig auf den Filmfestspielen gesehen, und es war mir in dem Moment völlig egal, ob der von Netflix ist oder von Warner Brothers oder wem auch immer: Ich habe einen wirklich herausragenden Film gesehen, einfach den besten Film dieses Festivals. Ein Film für die große Leinwand. Danach habe ich gehört, dass er bei Netflix ist. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es dieser Film, der wirklich nicht für einen Netflix-Bildschirm gemacht ist und der dort auch bestimmt nur ausgeschaltet werden kann, dass dieser Film auf die große Leinwand gehört. Und ich zeige ihn auf der größten Leinwand meiner Kinos, weil ich versuche, das Beste, was es im Kino oder im Fernsehbereich gibt, auch meinem Publikum zu zeigen.

Auf welche Bedingungen haben Sie sich denn nun genau einlassen müssen durch diesen Netflix Deal?

Die Bedingungen waren für mich ganz normal. Es gibt eine Agentur, die den Film bei uns für die Kinos vertreibt. Ich habe die gleichen Bedingungen wie sonst auch zu jedem anderen Film.

Das heißt, dass Netflix nicht den Schraubstock ansetzt und sagt, Sie müssen den Film nach einer Woche wieder draußen haben?

Nein!

Das läuft dann parallel im Kino und auf Netflix – und Sie schauen, wie sie miteinander konkurrieren können?

Wenn der Film in der ARD liefe, würde ich das natürlich nicht machen. Weil jeder in der Bundesrepublik diesen Film dann flächendeckend sehen kann. Ich persönlich gehe immer von mir selber aus, wenn ich mein Kino mache: Ich selber habe kein Netflix, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die kein Netflix haben. Und denen müsste ich jetzt einen Film vorenthalten, der wunderbar ist, wie gemacht fürs Kino. Und ich glaube, dass Cuarón ihn auch fürs Kino gemacht hat, vielleicht sogar bewusst, ähnlich wie die Coen-Brüder, in dem Gefühl: Sie nehmen das Geld von Netflix und versuchen darin eine Gegenlösung zu finden.