"Pushback" ist Unwort des Jahres

Das "Unwort des Jahres" 2021 lautet "Pushback". Der aus dem Englischen stammende Begriff bedeutet so viel wie "zurückdrängen" oder "zurückschieben". Der Begriff bezeichnet die illegale Praxis des Zurücktreibens von Geflüchteten über eine Landesgrenze, ohne dass diese Gelegenheit hatten, einen Asylantrag zu stellen. Vor allem durch das Verhalten von Grenzpolizisten an den europäischen Außengrenzen erlangte der Begriff traurige Berühmtheit. Sowohl an der Grenze zwischen Polen und Belarus als auch an der bosnisch-kroatischen Grenze wurden Flüchtende rechtswidrig zurück über die Grenze geschickt, nicht selten unter Anwendung körperlicher Gewalt.

Jury: "Pushback" beschönigt menschenfeindlichen Prozess

Im griechischen Mittelmeer kam es laut den Recherchen mehrerer Medien immer wieder zu Pushbacks. Laut den Berichten werden dort Boote mit Geflüchteten in türkische Gewässer gezogen und ihrem Schicksal überlassen. Auch der EU-Grenzschutzagentur Frontex wird vorgeworfen, immer wieder an Pushbacks beteiligt zu sein. In mehreren Fällen soll sie davon gewusst haben, dass die griechische Küstenwache Flüchtlinge auf dem Mittelmeer abdrängte, anstatt sie an Land zu nehmen.

Die Jury der sprachkritischen Aktion kritisierte die Verwendung des Ausdrucks, "weil mit ihm ein menschenfeindlicher Prozess" beschönigt werde.

"Unwort des Jahres" - Platz 2: "Sprachpolizei"

Auf Platz zwei der "Unwörter" setzte die Jury den Begriff "Sprachpolizei". Damit würden Personen diffamiert, die sich unter anderem für einen angemessenen, gerechteren und nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch einsetzten. Der Begriff sei "irreführend, weil er suggeriert, dass es eine exekutive Instanz gäbe, die über die Einhaltung von Sprachregeln 'wacht' und bei 'Nichteinhaltung' Bestrafungen vorsieht oder Bestrafungen durchsetzt".

Platz 3: Vergleiche mit Nationalsozialismus

Unter den Vorschlägen für das diesjährige Unwort fanden sich laut der Jury zudem eine Vielzahl an Ausdrücken, die von Protestierenden gegen Corona-Maßnahmen verwendet würden und völlig unzulässig eine Ähnlichkeit zwischen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie und der nationalsozialistischen Diktatur nahe legten – zum Beispiel "Impfnazi", "Ermächtigungsgesetz" (für Infektionsschutzgesetz) oder der gelbe Stern mit dem Aufdruck "ungeimpft". Die deplatzierte Verwendung solcher Ausdrücke führe zur Verharmlosung des Nationalsozialismus, zur Verhöhnung der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur und in manchen Fällen zu einer Opfer-Täter-Umkehr, so die Jury.

Kritik an "undifferenziertem" Sprachgebrauch

Die sprachkritische Aktion will mit dem "Unwort des Jahres" auf "undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch" aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr wurden die Begriffe "Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften" erstmals parallel zu den Unwörtern des Jahres gekürt.

Mit "Corona-Diktatur" werden laut Jury die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie diskreditiert. Das Wort "Rückführungspatenschaften" bezeichnet einen von der EU-Kommission vorgeschlagenen Mechanismus der Migrationspolitik, bei dem ein Mitgliedsstaat der EU einem anderen Land die Verantwortung für Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern abnimmt.

1.300 Einsendungen mit "Unwort"-Vorschlägen

Die Jury wählte das "Unwort 2021" aus zahlreichen Vorschlägen aus, die Interessierte bis zum 31. Dezember eingereicht hatten. Insgesamt gab es rund 1.300 Einsendungen mit 454 unterschiedlichen Begriffen, von denen knapp 45 den Kriterien entsprachen. Die "Unwörter" der Vorjahre waren in Darmstadt präsentiert worden. Mit einem Wechsel bei der Jury zog die Bekanntgabe nun an die Uni Marburg um.

mit Material von dpa