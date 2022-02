Die wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Media

Peter Jackson präsentiert noch nie gezeigtes Doku-Material der Fab Four in "The Beatles - Get Back" und es gibt noch mehr Marvel-Helden mit "Eternals", jetzt auch auf 4K-Blu-ray: die besten Tipps fürs Heimkino dieser Woche.

© kinokino

Bildrechte: Bild: Marvel Cinematic Universe (MCU)