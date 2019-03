vor 16 Minuten

Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Tom Schilling mimt in "Die Goldfische" einen geldgeilen Banker in einer Behinderten-WG, "Frau Mutter Tier" erzählt die Geschichte dreier Mütter in der Großstadt und in "Wir" erlebt eine Familie den blanken Horror. Die Kino-Highlights der Woche.