Nackte Rebellion gegen Putin: "Hair" in Salzburg umjubelt

Womöglich endet auch Putin eines Tages schmählich in einem Krieg, der mit Raketen jedenfalls nicht zu gewinnen ist. Riesengroß ist LOVE auf der Bühne der Salzburger Felsenreitschule zu lesen, jeder einzelne Buchstabe funkelnd im Showlicht, am Ende sogar in Flammen stehend. Ja, gegen die Welt, wie sie ist, hilft nur die Liebe, aber bitte keine liebliche, intime, private, sondern eine laute, nervende, aggressive und überzeugende.

Stehende Ovationen der Premierengäste

Greta Thunberg, die Klimaschützerin, warnt vor dem Untergang und bringt die Älteren mit ihren Buss-Predigten nach dem Motto "How dare you" auf die Palme, die Jungen rechnen ab mit ihren Vorfahren, die Partytruppe macht Schluss mit den Karriereplänen der Altvorderen und will lieber "high" sein statt auf Anwalt oder Zahnarzt zu studieren. Wer will, kann dabei an die heute viel beschworene "Work-Life-Balance" denken. Vor allem jedoch will sie nicht auf dem Schlachtfeld sterben - die Hunderttausende von Russen, die vor der Mobilisierung ins Ausland flüchteten, die hätten diesen fulminanten Abend ebenso mit stehenden Ovationen gefeiert wie die 1.400 Premierengäste. Ein wirklich "politischer" Applaus-Orkan.