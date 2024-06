Nach dem Feuer: Wieder Kultur-Festival im Kloster Bergfried

Im November 2023 zerstörte ein absichtlich gelegtes Feuer große Teile des Klosters Bergfried am Stadtrand von Passau. Eine Katastrophe für eine Gruppe Kulturschaffender, die den idyllisch gelegenen, verlassenen Ort kurz vorher mit Festivals und Konzerten wiederbelebt hatte. Trotz der widrigen Umstände findet an diesem Wochenende - vom 21. bis 23. Juni - das Bergfried Kultur Festival 2024 statt. Das Motto: "Jetzt erst recht".

Konzerte, Ausstellungen und Workshops

An drei Tagen können die Besucher Konzerte, Ausstellungen, Workshops und ein Kinderprogramm erleben. Unter anderem ist in der erhalten gebliebenen Kapelle das "Vision String Quartet" zu hören. Bei den so genannten Hängemattenkonzerten spielen am Samstag die Sturmberger Feiertagsmusi und am Sonntag die Sängerin und Multiinstrumentalistin Nina Kazourian. Zum Programm gehören auch eine Lehmwerkstatt, eine Wildkräuterwanderung, Puppentheater und ein Batik-Workshop für Kinder.

Künstlerin: "Seele des Bergfrieds unberührt"

Die Cellistin Julia Willeitner hat zusammen mit einer Gruppe Gleichgesinnter das Kulturfestival auf die Beine gestellt. Die 30-jährige Künstlerin zum BR: "Wir sind zuversichtlich, dass die drei Tage trotz des Schreckens, der hier passiert ist, ganz wunderbar werden. Das Gelände sieht zwar etwas anders aus, aber die Seele des Bergfriedes ist unberührt. Deswegen haben wir uns auch getraut, weiterzumachen".

Brandstiftung: Feuer zerstört Hauptgebäude

Das Feuer im Herbst hatte das Hauptgebäude der seit 2006 leerstehenden Anlage komplett und weitere Gebäude teilweise zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, weil das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig gelegt wurde. Der oder die Täter konnten noch nicht ermittelt werden.

Die Eigentümer - die Erbengemeinschaft des 2021 verstorbenen Großindustriellen Heinz Hermann Thiele - ließ die betreffenden Gebäude inzwischen zwar abreißen, überlässt das Gelände aber weiter dem Kulturverein.

Verein Bergfried Kultur erhält Staatspreis für Kreativorte

Ein besonderer Motivationsschub für Julia Willeitner und ihre Mitstreiter: Der Verein Bergfried Kultur erhält heuer neben der Kunsthalle Neuburg, dem Z-Bau in Nürnberg und dem Kulturhaus Degginger in Regensburg den Staatspreis für bayerische Kreativorte des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Die Auszeichnung findet im November in München statt. Dotiert ist der Preis mit insgesamt 30.000 Euro.