Mit einer Anleitung zum Faschismus gegen den Faschismus

Die Blindheit der öffentlichen Meinung

Das Könnte aber durchaus passieren. Denn bis auf eine einzige Seite, die ein bisschen relativiert, spricht kaum etwas dagegen. Dabei ist Michela Murgia ganz sicher keine Faschistin. Warum also diese Provokation? Für die kämpferische Sardin ist Italien auf dem Weg in den Faschismus, wovon allerdings noch kaum einer Notiz genommen hat. Das ist die Kernthese der Autorin: "Ich bin erstaunt über die Unfähigkeit der öffentlichen Meinung, eine Entwicklung zu erkennen, die wir schon einmal durchlaufen haben – mit gewissen Unterschieden. Bei Mussolini war es natürlich anders, aber auch, was wir heute erleben, ist Faschismus."

Das klingt im ersten Moment etwas abwegig, allerdings erinnert ihre Beschreibung des faschistischen Ideals in fast gespenstischer Weise an die aktuelle italienische Politik. Vor allem an die Politik von Innenminister Matteo Salvini, der sich darin gefällt, klare Feindbilder zu pflegen – gegen Migranten, gegen Deutschland, Frankreich und die EU-Kommission beispielsweise. Dazu viel reaktionäres Gedankengut, mit dem Salvini erstaunlich gut ankommt beim Publikum, was Murgia auf den Gedanken gebracht hat, dass wahrscheinlich in uns allen mehr oder weniger Faschismus steckt: "Jeder von uns hat mit der Bestie zu kämpfen, die in unserem Innersten lebt", so die Autorin. "Anders lässt sich nicht erklären, warum Menschen, die ein Leben als Demokraten geführt und sogar linke Werte vertreten haben, heute von Existenz- und Verlustängsten getrieben einem Mann ihr Vertrauen schenken, der ganz offensichtlich nur ein Ziel verfolgt: hart gegenüber den Schwachen zu sein."

Der Faschismus-Selbsttest

Die Übergänge zwischen Demokratie und Faschismus seien fließend, antidemokratisches Gedankengut sei längst dabei, sich in der italienischen Mehrheitsgesellschaft breit zu machen, meint Michela Murgia. Und am Ende dürfen das alle Leserinnen und Leser an sich selbst ausprobieren: Auf den letzten Seiten des Buches findet sich eine Liste mit 65 Behauptungen, die man mit – so wörtlich – "gesundem Menschenverstand" als richtig oder falsch bewerten soll. Darunter Sätze wie "Zuerst kommen die Italiener" oder "Die Journalisten sind alle Diener der Macht" oder "Wenn sie Dir so gut gefallen, dann nimm' sie doch mit nach Hause". Alles Sätze, die in Italien praktisch täglich in der öffentlichen Diskussion fallen, gerade im Streit um die Integration von Zuwanderern.

Wer einen Großteil der Sätze befürwortet, ist nach der Logik des Buches auf einem guten Weg, ein echter Faschist zu werden. Auf die Frage, ob sie glaubt, dass der Faschismus am Ende siegreich sein wird, antwortet Murgia folgendermaßen "Siegreich? Nein! Denn er neigt zur Zerstörung. Wenn erst die extremen Konsequenzen zu Tage treten, sehen alle, was Faschismus bedeutet. Doch es ist gut möglich, dass das, was wir gerade erleben, noch eine ganze Weile andauert. Denn unsere Demokratie ist gerade sehr geschwächt, aus wirtschaftlichen und kulturellen Gründen, wegen rückläufiger Investitionen in die Bildung und in die Freiheit der Presse. Und die Leute, die in der Lage sind, zu erkennen, was gerade geschieht, haben keine politische Vertretung."

Das wären dann also gute und zugleich schlechte Nachrichten aus Italien.