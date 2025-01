Ein Toter und zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in der Oberpfalz

Bei einem Wohnhausbrand in Adertshausen bei Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Sonntagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere wurden laut Polizei leicht verletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat den Brand gelöscht.

Hilfe kommt für Bewohner der oberen Wohnung zu spät

Die Einsatzkräfte waren mit Atemschutzgeräten in das Haus vorgedrungen. Während ein Ehepaar in der unteren Wohnung rechtzeitig ins Freie gebracht werden konnte, kam für den 55-Jährigen in der oberen Wohnung jede Hilfe zu spät. Ob der 55-Jährige, der alleine in seiner Wohnung war, durch eine Rauchvergiftung starb oder durch Brandverletzungen, ist noch nicht bekannt. Das Ehepaar wurde vor Ort ambulant behandelt.

Schäden an beiden Wohnungen, Brandursache unklar

Das Feuer verursachte Schäden an beiden Wohnungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen am Brandort übernommen.