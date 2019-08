"So wie du mich willst" - Eine verbotene Liebe im Nachkriegsdeutschland

Literaturdozentin Claire (Juliette Binoche) staunt, was bei der Partnersuche online so möglich ist. Als sie erst von ihrem Mann und dann vom Liebhaber verlassen wird, legt sie sich im Internet ein viel jüngeres Profil an und bandelt virtuell mit dem 24-jährigen Alex (Francois Civil) an. Obsessiv stürzt sie sich in die Internet-Beziehung und vermischt dabei Realität und Illusion. Und dann will Alex sich mit ihr treffen ...