"Blinded By The Light" - Mit Springsteen ist alles besser

Javed hat pakistanische Wurzeln, ein Stigma im England der intoleranten Thatcher-Ära. Doch in "Blinded by the Light" findet der Teenager einen Rettungsanker: die Musik von Bruce Springsteen. Regisseurin Gurinder Chadha hat in "Kick it like Beckham" bereits von der integrativen Kraft des Fußballs erzählt, nun dient Springsteens Rock als Seelenheil für die Ausgestoßenen und Missverstandenen. Sympathisch, kurzweilig und erleuchtend.