Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Favourite - Irrsinn und Intrigen" - bitterböses, oscar-nominiertes Sittengemälde

Schon vor Brexit-Zeiten ging es chaotisch zu bei den Regierenden in Großbritannien. Von Intrigen und Irrsinn zu Beginn des 18. Jahrhunderts erzählt - wunderbar böse - "The Favourite". Emma Stone und Rachel Weisz als intrigante Adlige buhlen im die Gunst der launischen Queen Anne alias Olivia Colman. Und das hat der griechische Regisseur Yórgos Lánthimos ("Killing of a Sacred Deer") gekonnt und herrlich fies in Szene gesetzt.