Italienischer Filmstar Gina Lollobrigida ist tot

Mit 95 kandidierte Gina Lollobrigida im vergangenen Jahr für eine linke Splitterpartei im Wahlkreis Latina südlich von Rom für den italienischen Senat. Allerdings hatte sie sich damals ausbedungen, "ein paar Tage darüber nachzudenken, weil es so eine anspruchsvolle Angelegenheit" sei. Zwar beteiligte sich die Diva naturgemäß nicht am Wahlkampf, aber der Parteichef behauptete damals, ihm gehe es um ein "souveränes Italien", das sich "niemandem unterwerfen" solle. Da könne wohl niemand ein treffenderes Sinnbild sein als ausgerechnet "Gina Nazionale", wie Lollobridiga seit Jahrzehnten genannt wird.

"Ich habe nichts Schlimmes gemacht"

Nebenbei wurde versichert, dass die greise Schauspielerin "absolut klar" im Kopf sei und mit ihrer Kandidatur auch für "Gerechtigkeit gegenüber älteren Menschen" werbe. Hintergrund war ein erbitterter Streit um die Vormundschaft, mit der die Lollobrigida in den vergangenen Jahren für viele Negativ-Schlagzeilen sorgte. "Ich verdiene es nicht, dermaßen gedemütigt zu werden", sagte sie im November 2021 im italienischen Fernsehen. "Ich habe nichts Schlimmes gemacht. In meinem Alter sollte ich eigentlich ein bisschen Frieden haben. Aber den habe ich nicht. Ich bin müde."

Die bekannte Kino-Darstellerin warf ihrem Sohn Milco und anderen vor, sie aus Geldgier entmündigt zu haben. Lollobrigida hatte sich mit einem deutlich jüngeren Vertrauten umgeben, der für sie nach eigenen Worten "wie ein Sohn für mich, ein guter Mensch" war. Die eigenen Nachkommen wollte die Diva dagegen nicht mehr sehen, woraufhin ihr Geisteszustand Thema in den Gerichtssälen und den Medien war.

Eklat bei der Berlinale 1986

Geboren in Subiaco, wuchs Lollobrigida in gutbürgerlichen Verhältnissen auf, ihr Vater war Möbelhersteller. Daher bekam sie frühzeitig Privatunterricht in musischen Fächern wie Tanzen, Singen und Zeichnen. Nach ersten Theatererfahrungen studierte sie Bildhauerei und Malerei und wurde angeblich "auf der Straße" für den Film entdeckt, bei dem sie allerdings zunächst nur Statistenrollen übernahm. Der Durchbruch kam 1952 mit "Fanfan, der Husar" und "Die Schönen der Nacht" an der Seite von Gérard Philipe. International verzückte Lollobrigida als tanzende Esmeralda im "Glöckner von Notre Dame" (1956) das Publikum. In Italien folgten Auftritte an der Seite von Superstar Vittorio De Sica in Komödien wie "Liebe, Brot und Phantasie".

In den siebziger Jahren war die Künstlerin überwiegend als Fotografin tätig und porträtierte Berühmtheiten wie Fidel Castro und Henry Kissinger. 1981 sammelte sie Erfahrungen als Jurypräsidentin bei einem Filmfestival in Kanada, fünf Jahre später leitete sie das Entscheider-Gremium bei der Berlinale, wo es prompt zum Eklat kam, weil Lollobrigida öffentlich mitteilte, das sie mit dem damals ausgezeichneten Film "Stammheim" über die Geschichte der Baader-Meinhof-Bande nicht einverstanden war. Die Jury hatte sich mit sechs gegen fünf Stimmen dafür entschieden.

Nach einigen wenigen weiteren Film- und Fernsehauftritten verlegte sich die streitbare Künstlerin auf die Bildhauerei und meldete sich hin und wieder in der Politik zu Wort. 1999 kandidierte sie vergeblich für das Wahlbündnis von Romano Prodi für das Europäische Parlament.