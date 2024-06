Haus der Bayerischen Geschichte feiert "Fest der Demokratie"

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg feiert am Wochenende in Regensburg ein Fest der Demokratie.

Schlechtwetter gefährdet Ballon-Attraktion

Erstmals soll am Samstag auch ein Ballon über dem Museum aufsteigen. Der Fesselballon ist ein Projekt der Künstlerin Katharina Gaenssler. Der mit Helium gefüllte und mit einem Seil verankerte Ballon soll in den kommenden Monaten immer wieder bis zu 30 Meter über der Bavariathek am Museum in die Höhe steigen.

Mit installierten Kameras werden dann Fotos gemacht, die die Künstlerin am Ende der Kunstaktion zu einer großen Wandcollage verarbeiten will. Allerdings könnte das Wetter dem Start des Projekts noch im Weg stehen, da der Ballon nur bei guter Witterung starten kann.

Ballon mit historischem Hintergrund

Der Ballon ist optisch dem in der Dauerausstellung des Museums gezeigten Ballon von Naila nachempfunden. Mit diesem sind 1979 zwei Familien aus der DDR nach Westdeutschland geflohen. Einer der damals Geflüchteten wird am Samstagabend auch als Zeitzeuge vor Ort sein und von der spektakulären und fürs Kino verfilmten Flucht berichten.

Konzerte, Podiumsdiskussionen und Club-Nacht im Museum

Außerdem sind am Wochenende im Rahmen des Fests der Demokratie unter anderem Konzerte, Programmpunkte für Kinder, Podiumsdiskussionen, ein Poetry Slam und am Samstagabend eine Club-Nacht mit DJs im Foyer des Hauses der Bayerischen Geschichte geplant. Der Eintritt in die Ausstellungen des Museums ist von Freitag bis Sonntag frei.