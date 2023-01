Die fünf besten Blu-ray-, DVD- und Streamingtipps der Woche

"Peacemaker - Frieden um jeden Preis" - John Cena als tumber "Haudrauf" in einer herrlich rauen Serie

"Peacemaker" - Superheld und -schurke in einem, der an Frieden um jeden Preis glaubt. Bekannt aus "Suicide Squad" hat er nun eine eigene Serie bekommen, genauso rau und voller schwarzem Humor wie der Kinofilm, der ihn bekannt machte. Action-Komödie, Parodie und Charakterstudie in einem, mit Ex-Wrestler John Cena herrlich selbstironisch in der Hauptrolle. Und Staffel eins ist rundherum gelungen.

Auf Blu-ray, DVD und im Stream.