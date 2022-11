Die besten Blu-ray, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

"Die Nacht der lebenden Toten 4K" - Einer der einflussreichsten Horrorfilme aller Zeiten erstmals in UHD

George Romeros "Die Nacht der lebenden Toten" ließ 1968 erstmals Zombies in Scharen auf die Leinwand los. Romero schuf einen der einflussreichsten Horrorfilme aller Zeiten. Jetzt erscheint der bis heute auch wegen seiner subversiven Kritik am rassistischen Amerika relevante Klassiker erstmals in 4K.

Auf 4K-Blu-ray bei Studiocanal.