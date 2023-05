"Das sündige Dorf": Das Kurhaus Ruhpolding und die Pauschalreise

"In Ruhpolding ist gar nichts mehr los", seufzt Helmut Müller. Wenn die Enkel des ehemaligen Tourismuschefs des Alpendorfs am Wochenende etwas erleben wollen, fahren sie nach Salzburg. "Früher sind die zu uns gekommen“. Bis in die 80er-Jahre hinein ging es im Ruhpoldinger Kurhaus rund: Das große weiße Gebäude im alpenländischen Stil war das Zentrum der beliebten Pauschalreisen nach Ruhpolding – überspitzt gesagt: der Ballermann des Chiemgaus. Nun wird die Gemeinde das Grundstück verkaufen, das Kurhaus wird wahrscheinlich abgerissen. Dafür haben sich die Ruhpoldinger in einem Bürgerentscheid ausgesprochen.

Sonderzüge bringen Hunderte Gäste

Helmut Müller hat in einer Bürgerinitiative für den Erhalt des Kurhauses gekämpft. Die Geschichte, wie Ruhpolding zur Wiege des Pauschaltourismus in Deutschland wurde, ist auch seine eigene. Als Bub holte er in den 50er-Jahren die Gäste seiner Eltern aus den Sonderzügen vom Bahnhof ab. Mitte der 50er zählte Ruhpolding um die 600.000 Übernachtungen pro Jahr. Später verbrachte Müller die Abende im Kurhaus, irgendwie kam man da als Einheimischer immer kostenlos hinein. "Das war ja auch wichtig. Da waren viele Tänzerinnen und die brauchten Tänzer."

Urlaub für 141 Mark

1956 kostete eine neuntägige "Gesellschaftsreise" nach Ruhpolding im günstigsten Zimmer 141 Mark –inklusive Zugfahrt, Übernachtung, Verpflegung und Programm. "Das kann man schon mit Mallorca vergleichen", sagt Helmut Müller. Als Chef des Verkehrsamts von 1968 bis 1990 hat er die fetten Jahre des Massentourismus in Ruhpolding mitgestaltet. "Das waren die gleichen Menschen und Bedürfnisse." Tagsüber erkundeten die westdeutschen Großstädter im Schutz der Reisegruppe die fremde bayerische Kultur und Landschaft. Abends floss das Bier in Strömen und schunkelnd entschwand der letzte Gedanke an den gerade durchlebten Krieg.

Der "Gott der Ruhpoldinger" ist ein Berliner

Der Kopf hinter dem Ruhpoldinger Erfolgsrezept war der Berliner Reiseunternehmer Carl Degener, der "Gott der Ruhpoldinger". In den 1930er-Jahren boomen seine "Gesellschaftsreisen" nach Österreich. Als die Nazis im Mai 1933 kurzfristig eine Art Sondersteuer für das Nachbarland einführen, die 1.000-Markt-Sperre, kommt Degener durch Zufall auf das verschlafene Dorf Ruhpolding. Der heimische Verkehrsverein organisiert in Windeseile Betten und Abendprogram. Degener will wiederkommen, unter einer Bedingung: "Ich brauche einen Saal", soll er gesagt haben, und die Ruhpoldinger bauen in nur einem Winter ihr Kurhaus.