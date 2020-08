vor 15 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Oskar Matzerath trommelt gegen Nazis im frisch restaurierten Film "Die Blechtrommel", zwei Polizisten heben die Kriminalitätsrate in "Faking Bullshit" und ein Gangster flüchtet in "Der See der wilden Gänse": die wichtigsten Neustarts der Woche.