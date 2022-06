Das sind die vier wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Noch einmal, June" - eine australische Komödie feiert das Leben

Was soll sie in diesem Heim, denkt sich June und sucht das Weite. Die an Demenz leidende Australierin hat nämlich eine wache Phase, erinnert sich plötzlich an alles – vor allem an ihre Kinder. Eine flotte Komödie mit wertvoller Botschaft: Liebe das Leben.

Auf DVD.