Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die vier wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Kristen Stewart schlüpft in "Spencer" in die Rolle der Lady Di, Christian Clavier tölpelt sich durch die Côte d'Azur in "Mord in St. Tropez", und mit "Drive My Car" erreicht der Auslandsoscar-Gewinner das Heimkino. Die Heimkino-Tipps dieser Woche.