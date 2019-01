Das sind die Oscar-Kandidaten der Kategorie "bester Film" 2019

"Roma" - Alfonso Cuaróns preisgekröntes Arthouse-Meisterwerk

Vier Jahre nach "Gravity" präsentiert Regisseur Alfonso Cuarón einen sehr persönlichen Film: in "Roma", so heißt der Stadtteil in Mexiko-Stadt, in dem er aufgewachsen ist, erzählt Cuarón seine Geschichte in grandiosen Arthouse-Bildern.