Das sind die fünf wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Und morgen die ganze Welt" - Ein unangenehm aktuelles Radikalitätsdrama

Luisa ist Jurastudentin aus gutem Hause. Zunehmend sieht sie die Bedrohung von rechts. So schließt sie sich der Antifa an und zieht in eine Kommune. Mit "Und morgen die ganze Welt" inszeniert Regisseurin Julia von Heinz ein authentisches, fast dokumentarisches, relevantes Politdrama, nah an ihrer Heldin. Und die handelt zunehmend radikaler ...

Als VoD sowie auf Blu-ray und DVD bei Alamode.