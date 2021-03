Das sind die 5 wichtigsten Streaming-Highlights der Woche

"M - Eine Stadt sucht einen Mörder" - ein Krimiklassiker endlich wieder im TV und neu auf Blu-ray

Fritz Langs "M - Eine Stadt sucht einen Mörder": ein Meilenstein und einer der ersten Tonfilme, der auf 3sat und in der 3sat Mediathek zu sehen ist, und im Heimkino auf Blu-ray und DVD erscheint. Eine Mordserie, die die Gesellschaft aufwühlt, die Polizei und die Unterwelt. In der Hauptrolle Peter Lorre. Regisseur Fritz Lang zeigt dabei den Kindermörder in seiner menschlichen Not. Das macht den Film bis heute so verstörend wie einzigartig.

In 3sat am 9. April um 22:25 Uhr sowie als VoD und auf Blu-ray und DVD bei Atlas Film.