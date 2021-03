vor 7 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Skandal auf der Berlinale 1970 mit Michael Verhoevens "O.K.", Eddie Murphy mal ganz Royal in "Der Prinz aus Zamunda 2", ein Spiel mit dem Feuer in "Ema" – das sind die wichtigsten Heimkino-Neustarts diese Woche.