Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Die Magnetischen" – Eine schöne Reise zurück in die 80er Jahre

Anfang der 80er-Jahre brennt in einer verschlafenen, französischen Kleinstadt der junge Philippe fürs Radio und die Musik. Und er ist verliebt in Marianne, doch dann kommt ihm der Militärdienst in Deutschland dazwischen... "Die Magnetischen" erzählt ein Lebensgefühl, von Pop und Punk und von einem Mann, der erwachsen wird. Ein frisches, ehrliches Spielfilmdebüt.