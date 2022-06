Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Risiken & Nebenwirkungen" – Auf der Suche nach einer neuen Niere

Kathrin und ihr Mann Arnold leben so vor sich hin – bis Kathrin eines Tages erfährt, dass sie eine neue Niere braucht. Und so gerät Arnold in einen inneren Konflikt: Er käme als Spender in Frage, hat aber 1000 Bedenken. Drohen ihm am Ende gesundheitliche Probleme, sollte er zustimmen? Ein Gatte, der kneift und eine Familie, die immer genervter wird. "Risiken & Nebenwirkungen" ist die österreichische Adaption einer Theaterkomödie. Etwas gediegen zwar mit sehr vielen Dialogen, aber doch gut gespielt.