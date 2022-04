Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Geschichten vom Franz" - gelungene Nöstlinger-Verfilmung

Franz ist der Kleinste in seiner Klasse. Oft wird er für ein Mädchen gehalten. Kein Wunder, dass er die Nase voll hat, er will auch so ein "Alpha-Mann" sein. So wie der da im Internet ... Die Kinder- und Jugendbücher der Österreicherin Christine Nöstlinger bleiben auch nach ihrem Tod Bestseller. Das ist schon die halbe Miete für diese Verfilmung, die die Sorgen und Wünsche eines 9-Jährigen ernst nimmt - ehrlich, feinfühlig und unterhaltsam.