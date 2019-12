Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Farewell" - Selten haben Familienkonflike so viel Spaß gemacht

Besuch bei der Oma in China. Eigentlich geht es um eine Hochzeit. Aber das ist nur ein Vorwand, um Enkelin Billi aus den USA anreisen zu lassen. Denn die Oma ist todkrank und soll nichts von ihrer Krebserkrankung erfahren. So trifft sich also die Familie zum großen Abschied. Doch die Großmutter steckt alle mit ihrer Lebensfreude an. Das will Trauer einfach nicht aufkommen.