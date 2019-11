Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Was gewesen wäre" - Christiane Paul trifft ihre große Jugendliebe

Alles hätte so einfach sein können in der frischen Beziehung zwischen Paul und Astrid. Für einen Kurztrip reisen sie nach Budapest. Aber in der Lobby des Nobelhotels entdeckt Astrid einen alten Bekannten. Ihre verflossene Jugendliebe aus früheren DDR-Zeiten ... "Was gewesen wäre" – ein etwas gediegenes Gedankenspiel um die Fragen aller Fragen.