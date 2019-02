Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Die Blüte des Einklangs" - Juliette Binoche auf einer Suche voller Rätsel

In einem Wald in Japan soll eine Wunderpflanze wachsen, die nur alle 1000 Jahre blüht. Die sucht Juliette Binoche als Reisejournalistin Jeanne. "Vision", so der Name der Pflanze, kann alle Wunden heilen. Aber die Einheimischen sind ratlos.